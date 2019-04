"Marca" donosiła, że Hazard już ustalił warunki indywidualnego kontraktu, a Real Madryt doszedł już do porozumienia z Chelsea. Angielski klub straci swoją największą gwiazdę, co jest dla niego problematyczne z powodu zakazu transferowego nałożonego przez FIFA. W teorii "The Blues" mogli zatrzymać Hazarda na jeszcze jeden sezon, ale wtedy Belg odszedłby kolejnego lata za darmo - jego kontrakt wygasa w 2020 roku.

"Sky Sports" potwierdza te informacje, podkreślając jednak, że wiele zależy od odwołania złożonego przez Chelsea, które zostanie rozpatrzone w czwartek. Real Madryt jest już z kolei niemal pewny sprowadzenia Hazarda na Santiago Bernabeu, jeszcze w trakcie letniego okienka transferowego.

Hazard zagrał w obecnym sezonie w 41 spotkaniach w Chelsea, w których strzelił 17 bramek oraz zanotował 12 asyst.