Ivan Rakitić obecnie liczy na to, że podpisze nowy, lepszy kontrakt z FC Barceloną. Problem w tym, że mistrzowie Hiszpanii zapewnili już sobie pozyskanie Frenkiego de Jonga z Ajaksu, co może pokrzyżować plany Chorwata. Rakitić liczy się z tym, że być może będzie musiał odejść z Barcelony. Rozmawiał już z Juventusem, który chce wzmocnić swoją pomoc i to "Stara Dama" jest najbliżej pozyskania Chorwata, którym interesuje się również Inter Mediolan.

FC Barcelona chce zatrzymać Ivana Rakiticia

Rakitić trafił do Barcelony w 2014 roku z Sevilli. Pod wodzą Luisa Enrique i Ernesto Valverde był kluczowym piłkarzem drużyny; Valverde latem ubiegłego roku przekonał go do tego, by został w zespole mimo zainteresowania ze strony PSG. Trener Barcelony liczy na to, że Chorwat nie odejdzie, bo uważa go za ważnego członka drużyny - 31-latek w tym sezonie rozegrał 45 meczów, w których strzelił pięć goli i zaliczył dziewięć asyst.