Griezmann piłkarzem Barcelony mógł zostać już poprzedniego lata, ale wtedy odrzucił ofertę Katalończyków i podpisał nową umowę z Atletico. Na jej mocy stał się jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w całej lidze - za sezon inkasuje 23 miliony euro - jednak pozostawił sobie furtkę do opuszczenia Wanda Metropolitano w przyszłości. W kontrakcie znalazła się klauzula odstępnego wynosząca 200 mln euro, która w zbliżającym się okienku transferowym zostanie obniżona do 120 mln. Barcelona zamierza z niej skorzystać.

Tak wynika z informacji przedstawionych w programie "Jugones" w telewizji La Sexta. Według źródeł hiszpańskich dziennikarzy agent Griezmanna przekazał Barcelonie, że piłkarz jest zdecydowany na transfer. Do takiego ruchu miał go przekonać przede wszystkim fatalny występ Atletico w Lidze Mistrzów. Rojiblancos co prawda wygrali w pierwszym meczu 1/8 finału z Juventusem 2:0, ale w rewanżu roztrwonili przewagę i odpadli z rozgrywek po hat-tricku Cristiano Ronaldo.

Pod koniec marca prezes Atletico Enrique Cerezo zapowiedział, że Francuz "zostanie w Atletico na tysiąc procent". Szefa klubu miał o tym zapewnić sam piłkarz, ale wszyscy w Madrycie wiedzą, że Griezmann bywa ekscentryczny, więc jego nagła zmiana zdania nie byłaby dla działaczy szokiem. Latem do samego końca zwlekał z określeniem się, czy zostaje w Atletico, by po wielu tygodniach spekulacji o decyzji poinformować ostatecznie w krótkim spocie.

Choć La Sexta twierdzi, że Barcelona chce Griezmanna, przedstawiciele katalońskiego klubu oficjalnie wszystkiemu zaprzeczają. Carles Rexach, doradca prezesa Barcelony Josepa Marii Bartomeu, uważa wręcz, że Francuz swoją szansę na grę na Camp Nou stracił: - Nie kupiłbym Griezmanna. Chciałbym, by było to jasne, on miał już okazję, by tutaj przyjść, i ostatecznie wolał zostać w Atletico. To pociąg, który przyjeżdża po ciebie tylko raz w życiu. Jeśli do niego nie wsiądziesz, drugiej szansy nie będzie.

Griezmann w tym sezonie w Atletico rozegrał we wszystkich rozgrywkach 41 meczów, w których zdobył 19 bramek i dorzucił do tego 9 asyst. W zeszłym roku z reprezentacją Francji zdobył na mistrzostwach świata w Rosji złoty medal, a dwa lata wcześniej srebrny na mistrzostwach Starego Kontynentu.