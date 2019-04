Obecna umowa Argentyńczyka z mistrzem Hiszpanii obowiązuje do 2021 roku, a na jej mocy piłkarz zarabia 40 milionów euro za każdy sezon gry, co czyni go najlepiej opłacanym zawodnikiem na Starym Kontynencie. Nowy kontrakt będzie oznaczał kolejną podwyżkę.

Według informacji telewizji ESPN Barcelona intensywnie przygotowuje się do całej operacji. - W najbliższych miesiącach usiądziemy do rozmów. Chcemy, by grał u nas jeszcze przez wiele lat. To człowiek jednego klubu. Jego związek z Barceloną będzie wieczny - zapowiedział prezes klubu Josep Maria Bartomeu.

Sezon 2018/2019 jest w wykonaniu Messiego kapitalny. W 39 meczach we wszystkich rozgrywkach Argentyńczyk zdobył 42 bramki i dorzucił do tego 21 asyst. W dużej mierze właśnie dzięki niemu Barcelona ma już niemal zapewniony kolejny tytuł mistrza Hiszpanii, w Pucharze Króla awansowała do finału i wciąż jest w grze o triumf w Lidze Mistrzów (w ćwierćfinale zmierzy się z Manchesterem United).