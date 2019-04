Umowa Adriena Rabiota z Paris Saint-Germain wygasa 30 czerwca 2019 roku. Już kilka miesięcy temu piłkarz zapowiedział, że nie zamierza zostać w Paryżu. Od tego czasu 24-latek pozostaje w konflikcie z władzami mistrza Francji i został odsunięty od pierwszej drużyny.

Swój udział w tej sytuacji ma matka piłkarza i jednocześnie jego agentka – Veronique. Kilka lat temu PSG zorganizowało integracyjne zgrupowanie w Katarze. Gdy większości zawodnikom miały towarzyszyć ich partnerki, Rabiot postanowił zaprosić do Kataru swoją matkę, na co władze PSG nie wyraziły zgody. Ostatecznie piłkarz zrezygnował z wyjazdu. To była pierwsza rysa na relacjach Rabiota z klubem. W kolejnych latach Veronique prowadziła w imieniu syna negocjacje kontraktowe i podobno kontaktowała się potajemnie z innymi klubami w kwestii transferu pomocnika.

Francuskie media: Adrien Rabiot dołączy do Realu Madryt. Drugi transfer Zidane'a na ostatniej prostej

Do tej pory Rabiotem najmocniej interesowała się FC Barcelona. Jednak według dziennikarzy Canal+ France wychowanek PSG zawarł już ustne porozumienie z Realem Madryt i niemal na pewno dołączy do drużyny Zinédine'a Zidane'a. Jeśli ta informacja się potwierdzi, będzie to drugie wzmocnienie szatni „Królewskich” po tym, jak do klubu powrócił „Zizou”. W marcu ogłoszono, że w następnym sezonie kadrę Realu wzmocni obrońca FC Porto – Éder Militão.

Rabiot dołączył do seniorskiej kadry PSG w 2012 roku. Od tego czasu rozegrał 150 ligowych meczów i strzelił 13 bramek. Ostatni raz poróżniony z klubem zawodnik wybiegł na boisko w grudniu zeszłego roku.