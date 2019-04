Frenkie de Jong jest uznawany za jeden z największych talentów holenderskiej piłki. Od następnego sezonu, kiedy przeniesie się z Ajaxu Amsterdam do FC Barcelony, zostanie też najlepiej opłacanym piłkarzem w swoim kraju. Jego roczne zarobki wyniosą 16 mln euro, czyli o 5,5 mln euro więcej niż obecnie w Liverpoolu pobiera Virgil van Dijk. De Jong znajdzie się na szczycie listy najlepiej zarabiających piłkarzy, ale nie na szczycie najlepiej zarabiających sportowców w Holandii. Wyprzedzać go będą kierowca Formuły 1 - Max Verstappen (20 mln euro) oraz baseballista Boston Red Sox - Xander Bogaerts (16,7 mln euro).

De Jong podpisał kontrakt z Barceloną w styczniu, choć wydawało się, że może trafić do Paris Saint-Germain. Szejkowie mieli zaoferować 21-latkowi podpisanie czeku in blanco, czyli Holender mógłby sam wpisać kwotę, jaką chciałby zarabiać w Paryżu. Bliżej mu jednak było do Dumy Katalonii, która zimą dopięła transfer (za 75 mln euro), podpisując z Holendrem pięcioletni kontrakt, który wejdzie w życie latem.