Była 16. minuta spotkania FC Barcelony z Villarreal, a Malcom wykorzystując podanie Arturo Vidala właśnie podwyższał prowadzenie Katalończyków. Cztery minuty wcześniej na listę strzelców wpisał się Philippe Coutinho. Po nieco ponad kwadransie gry mistrzowie Hiszpanii prowadzili już 2:0 i wydawało się, że drużynie Javiera Callejy Revilli nie dadzą nawet wyjść z własnej połowy. Po 23. minutach gry pewność siebie gości mogła jednak nieco opaść, bo na listę strzelców wpisał się Nigeryjczyk Samuel Chukwueze, który zdobył tym samym bramkę kontaktową. Przed przerwą goli więcej już jednak nie zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy jedynie sporo fauli i cztery żółte kartki (po dwie dla każdego zespołu).

Drugą część gry zdecydowanie lepiej zaczęli gospodarze, bo już w 50. minucie do wyrównania doprowadził Karl Toko Ekambi, a 12 minut później na 3:2 strzelił Iborra. Pachniało sensacją. Sensacją, która bardzo realna stała się w 80. minucie, gdy Carlos Bacca strzelił gola po podaniu Santiago Cazorli. I coraz bardziej realna stawała się do końca regulaminowego czasu gry. Czyli do momentu, gdzie ponownie objawił się geniusz Leo Messiego. Argentyńczyk golem na 3:4 dał sygnał do walki, który doskonale usłyszał Luis Suarez. Urugwajczyk w 93. minucie świetnie ustawił się przed polem karnym i uderzył tak celnie, że bramkarz gospodarzy nawet nie zdążył zareagować.

Wtorkowy remis to dziewiąta strata punktów mistrzów Hiszpanii. Wciąż prowadzą oni jednak w tabeli Primera Division z 70 pkt. na koncie, ośmioma więcej od drugiego Atletico i 13 więcej od trzeciego Realu.