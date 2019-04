Przygoda Raphaela Varane'a w Realu Madryt wydaje się dobiegać końca. Francuski obrońca miał zakomunikować władzom klubu o chęci odejścia. Obrońca chce podobno poszukać „nowych wyzwań”, jednak powodem jego decyzji może być też niedawne postępowanie kierownictwa „Królewskich”. Zawodnik oczekiwał, bowiem że po powrocie z mundialu zostanie na Estadio Santiago Bernabéu wyróżniony przy pełnych trybunach jako świeżo upieczony mistrz świata. Tak właśnie powitano francuskich piłkarzy w innych klubach, np. Samuela Umtitiego w Barcelonie oraz Lucasa Hernándeza i Thomasa Lemara w Atlético Madryt.

Pozyskanie Varane'a nie będzie łatwe, bowiem klauzula zapisana w jego kontrakcie wynosi aż 200 milionów euro. Umowa wiążąca 25-latka z Realem obowiązuje do 2022 roku.

Real szykuje scenariusz na wypadek odejścia Varane'a. Na celowniku znaleźli się Giménez i Koulibaly

Według doniesień dziennika „As” Real spróbuje uzupełnić miejsce po 25-latku innym światowej klasy obrońcą. Trener „Królewskich” – Zinedine Zidane – chciałby, by na Santiago Bernabéu trafił Kalidou Koulibaly. Defensor SSC Napoli od dłuższego czasu jest na radarze czołowych europejskich klubów, choćby Manchesteru United. Przed startem obecnego sezonu Senegalczyk przedłużył kontrakt z włoskim klubem do 2023 roku. W jego umowie zapisano klauzulę odejścia w wysokości 150 milionów euro – ta jednak będzie obowiązywać od 2020 roku. Szkoleniowiec Napoli – Carlo Ancelotti – wielokrotnie zapowiadał też, że nie wyrazi zgody na transfer Koulibaly'ego.

Równe trudnym zadaniem może okazać pozyskanie José Maríi Giméneza, za transferem którego mocno optuje prezes Realu – Florentino Pérez. Podobnie jak Koulibaly, Urugwajczyk podpisał niedawno 5-letni kontrakt z klubem. Jeśli „Królewscy” chcieliby przekonać Atletico do sprzedaży Giméneza, musieliby uruchomić klauzulę wynoszącą 120 milionów euro. „Rojiblancos” z pewnością postarają się zatrzymać swojego podstawowego defensora, bowiem z klubem już pożegnał się Lucas Hernández (odszedł do Bayernu), a Diego Godín jest bardzo bliski przejścia do Interu Mediolan.

Na początku marca Real potwierdził pierwszy transfer za kadencji Zinedine'a Zidane'a. Za 50 milionów euro sprowadzono z FC Porto młodego obrońcę – Éder Militão. Można przypuszczać, że 21-letni defensor nie stworzy duetu z Sergio Ramosem już podczas pierwszego sezonu, dlatego madrycki klub zdecyduje się na kolejny zakup.