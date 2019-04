Umowa Juana Maty z Manchesterem United obowiązuje do 30 czerwca 2019 roku. Jeśli zawodnik nie dojdzie do porozumienia z angielskim gigantem, to już za kilka miesięcy będzie do pozyskania za darmo. Klubową sytuację Maty pilnie obserwuje FC Barcelona, która chciałaby zakontraktować Matę podczas najbliższego okna transferowego.

Juan Mata wciąż nie przedłużył umowy z Manchesterem United. Sytuację wykorzysta Barcelona?

Według „Daily Mail” przedstawiciele „Dumy Katalonii” kontaktowali się już z ojcem i jednocześnie agentem piłkarza – Juanem Manuelem. Można przypuszczać, że działacze FC Barcelony widzą w piłkarzu kogoś, kto uzupełniłby kadrę i pełnił rolę zmiennika gwiazd zespołu. Jeśli Mata nie chciałby pełnić roli rezerwowego przez kolejne sezony, Barcelona mogłaby wtedy sprzedać go z zyskiem.

30-letni Hiszpan zagrał w tym sezonie w 29 spotkaniach, strzelił 5 goli i zanotował 3 asysty. Mata dołączył do United w 2014 roku – „Czerwone Diabły” przelały wtedy na konto Chelsea 45 milionów euro.