Luca Zidane po meczu z Huescą: „To było jak sen”

W niedzielnym meczu z SD Huescą dość niespodziewanie w składzie Realu Madryt znalazł się Luca Zidane. Dla młodego bramkarza był to debiut przed publicznością na Estadio Santiago Bernabéu. Po meczu młody Zidane przyznał, że możliwość występu od pierwszej minuty przepełnia go dumą: – Po wielu latach pracy udało mi się przebić do pierwszego składu i jestem z tego dumny. Pierwszy mecz na Bernabéu był dla mnie jak sen – powiedział Luca Zidane. Przypomnijmy, że 20-latek po raz pierwszy pojawił w składzie „Królewskich” pod koniec poprzedniego sezonu (wyjazdowy pojedynek z Villareal).

Luca Zidane w pierwszym składzie Realu Madryt. Występ syna skomentował Zinedine Zidane

O powodach wystawienia Luci na mecz z Huescą, jak i o samym występie syna, wypowiedział się trener „Los Blancos” – Zinedine Zidane: – Luca otrzymał szansę nie dzięki temu że jest moim synem, a dlatego, że po prostu jest jednym z piłkarzy Realu. Przed meczem pomyślałem, że spotkanie Husecą będzie na to idealną okazją. Thibaut Courtois był kontuzjowany, Keylor Navas dopiero co wrócił ze zgrupowania reprezentacji. Luca dobrze odnalazł się nowej sytuacji. Zresztą on jest w klubie już od 16 lat i przeszedł przez wszystkie juniorskie zespoły. Myślę, że ma odpowiedni charakter i prezentuje taką jakość, by grać w Realu. Luca nie odczuwa strachu i to mi się bardzo podoba – powiedział po meczu Zidane.

Real Madryt zgarnął w spotkaniu z Huescą trzy punkty, jednak niemiłosiernie się męczył. Jeszcze w 89. minucie gospodarze remisowali z ostatnią drużyną w tabeli 2:2. Ostatecznie gola na wagę zwycięstwa strzelił Karim Benzema.