Pojedynek z Hueską miał być dla drużyny Zinedine'a Zidane'a spacerkiem. Takiego spodziewał się również sam szkoleniowiec madrytczyków, co widać było po jedenastce, jaką wybrał na to spotkanie. W wyjściowym składzie znalazło się miejsce dla syna szkoleniowca, Luki Zidane'a, 19-letniego Brahima Diaza czy wracającego po kontuzji Marcosa Llorente. Główny kandydat do spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej nie okazał się jednak chłopcem do bicia.

Mecz nie układał się jednak po myśli Królewskich od praktycznie pierwszego gwizdka. Już w 3. minucie prowadzenie gościom dał Cucho Hernandez po tym, jak piłkę na skrzydle najpierw wywalczył, a potem stracił Nacho. Real szukał gola wyrównującego, ale popełniał też błędy w defensywie, których długo nie potrafili wykorzystać zawodnicy Hueski. W 25. minucie do remisu doprowadził w końcu Isco.

Na kolejne gole trzeba było poczekać do drugiej połowy. Po zmianie stron wydawało się, że podopieczni Zidane'a odzyskali kontrolę i szybko rozstrzygną mecz. Wystarczył nieco ponad kwadrans, żeby Królewscy wyszli na prowadzenie. Futbolówkę na długi słupek głową zgrał Karim Benzema, a z najbliższej odległości wbił ją do siatki Dani Ceballos. Real poszedł za ciosem i już kilka minut później mógł prowadzić 3:1. Z odległości dwóch metrów piłki do bramki nie zdołał jednak skierować słabo prezentujący się tego wieczoru Gareth Bale.

W końcówce Estadio Santiago Bernabeu znowu zadrżało. W 74. minucie Xabier Etxeita uderzeniem głową pokonał Lukę Zidane'a i ponownie goście byli blisko sprawienia sensacji. Do szczęścia piłkarzom Hueski zabrakło niewiele. Minutę przed końcem regulaminowego czasu gry przepięknym uderzeniem popisał się Benzema, który zapewnił Królewskim komplet punktów.

Po 29. serii gier Real jest 3. w ligowej tabeli. Do zajmującego 2. miejsce Atletico Madryt traci dwa punkty, a do lidera, Barcelony - 12.