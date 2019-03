Zdaniem madryckiego dziennika "As" środkowy obrońca jest wściekły na działaczy Realu za ich zachowanie po mundialu w Rosji. Varane oczekiwał, że po powrocie z mistrzostw do klubu zostanie na Estadio Santiago Bernabeu wyróżniony przy pełnych trybunach jako świeżo upieczony mistrz świata - na taki gest w swoich klubach mogli liczyć jego koledzy z reprezentacji - Samuel Umtiti i Clement Lenglet (Barcelona) oraz Lucas Hernandez z Thomasem Lemarem (Atletico). Tak się jednak nie stało, co miało mocno zaboleć obrońcę Królewskich.

Oficjalnie Varane przekazuje, że powodem chęci zmiany klubu jest potrzeba nowych wyzwań, ale według "As-a" chodzi po prostu o docenienie jego klasy jako piłkarza. Agent Francuza rozmawia na ten temat z działaczami Realu i ma nadzieję, że sprawę rozwiąże podwyżka dla jego podopiecznego.

Żaden z czołowych europejskich klubów nie będzie miał jednak łatwej drogi do pozyskania Varane'a. Stoper ma w kontrakcie gigantyczną klauzulę odstępnego wynoszącą 200 milionów euro, a obecna umowa ważna jest do 2022 roku. Ponadto o sprzedaży zawodnika nie chce słyszeć Zinedine Zidane, który widzi w nim kluczową postać drużyny w kolejnych sezonach.

Varane do Realu trafił w 2011 roku w wieku zaledwie 18 lat. Wychowanek RC Lens w barwach Królewskich czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, dwa razy zdobył mistrzostwo kraju i raz Puchar Króla. Oprócz tego ma na swoim koncie również tytułu klubowego mistrza świata (cztery), superpuchary Europy (trzy) oraz superpuchary Hiszpanii (dwa).