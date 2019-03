Latem w Realu dojdzie do kadrowej rewolucji, na którą Florentino Perez przeznaczy nawet 500 milionów euro. Po fatalnym sezonie, w którym madrytczycy nie sięgnęli po żadne z kluczowych trofeów, powracający na stanowisko szkoleniowca Zinedine Zidane ma przebudować skład tak, by ten znów był konkurencyjny zarówno na krajowym podwórku, jak i w Europie. Jednym z nazwisk na liście życzeń Francuza jest jego rodak - Paul Pogba.

Występujący od 2016 roku w Manchesterze United pomocnik ma być zdecydowany na zmianę klubu, a kierunek, jaki obrał, to Madryt. Taką informację działaczom Realu miał przekazać agent zawodnika Mino Raiola, który odbył w ostatnich tygodniach dwie rozmowy z przedstawicielami hiszpańskiego giganta - czytamy w "Marce".

Na sobotniej konferencji prasowej przed ligowym meczem Realu z Hueską Zinedine Zidane nie ukrywał, że przyjąłby Pogbę w Madrycie z otwartymi ramionami. - Podoba mi się jego gra, to żadna tajemnica. Znam go osobiście. Potrafi świetnie i bronić, i atakować na całej długości i szerokości boiska. Mówił o Realu dobre rzeczy, więc jeśli będzie chciał odejść z Manchesteru i przyjść tutaj, to dlaczego nie? - stwierdził francuski szkoleniowiec.

W piątek dziennik "ABC", zwykle również dobrze poinformowany w kwestiach dotyczących klubu ze stolicy Hiszpanii, poinformował, że Real rozważa możliwość włączenia w transfer Pogby Garetha Bale'a. To, że Walijczyk latem opuści Królewskich, jest już ponoć przesądzone. W Madrycie liczą, że Manchester, który od lat monitoruje sytuację Bale'a w Realu, będzie wymianą zawodników zainteresowany. Na takim rozwiązaniu skorzystałyby oba kluby, ale i sami gracze.