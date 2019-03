Lionel Messi zapytany o najlepszych zawodników odpowiedział: - Jest ich bardzo wielu. Neymar, Kylian Mbappe, Luis Suarez, Eden Hazard. Każdy z nich może stać się najlepszy - powiedział Argentyńczyk w rozmowie z radiem 94.7 Club Octubre.

Lionel Messi: Cristiano Ronaldo jest na tym poziomie co ja

- Nie umieściłem Cristiano Ronaldo na tej liście, bo uważam, że jest na tym samym poziomie co ja. Gra przeciwko niemu była bardzo miła, nawet jeżeli czasami cierpiałem. Irytowałem się, gdy to Real Madryt wznosił trofea. Chciałbym, aby Ronaldo nadal grał w Hiszpanii, ale mam dużo szacunku do Juventusu. Mają bardzo mocny skład ze znakomitymi piłkarzami, a z Cristiano są jeszcze silniejsi - powiedział Messi. Zawodnik Barcelony opowiedział również o swoich problemach w Argentynie (więcej tutaj).