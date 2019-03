Jasper Cillesen trafił do Barcelony latem 2016 roku z Ajaksu Amsterdam. 30-latek jednak nigdy nie został numerem jeden na Camp Nou. Holender regularnie przegrywa rywalizację z Niemcem - Marcem-Andre ter Stegenem. Przez ponad 2,5 roku pobytu w Barcelonie Cillesen wystąpił w zaledwie 28 meczach, zdecydowana większość z nich zaliczała się do Pucharu Króla.

Cillessen nie chce być rezerwowym w Barcelonie

Chociaż Holender nigdy głośno nie protestował w mediach, to rola rezerwowego go nie zadowala. Już minionego lata 30-latek chciał opuścić Barcelonę, jednak klub postawił wtedy weto. Teraz ma być inaczej, a zawodnik miał już dostać zapewnienie, że tego lata nikt problemów mu robić nie będzie. Kontrakt Cillesena wygasa latem 2021 roku, jest w nim zapisana klauzula odstępnego w wysokości 60 mln euro. Tyle Hiszpanom nikt pewnie nie zapłaci, ale ci będą robili wszystko, by na bramkarzu zarobić jak najwięcej.

Wiadomo też, że Barcelona latem poszuka następcy Cillesena i zmiennika dla ter Stegena. Na liście życzeń Barcelony są m.in. Andre Onana z Ajaksu czy Fernando Pacheco z Deportivo Alaves. Wiele wskazuje na to, że ostatnim meczem Cillesena w Barcelonie będzie finał Pucharu Króla, w którym zespół Ernasto Valverde zmierzy się z Valencią.