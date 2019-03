Antoine Griezmann znalazł się ostatnio w centrum zainteresowania. Francuz był niezadowolony po odpadnięciu Atletico Madryt z Ligi Mistrzów; ekipa Diego Simeone straciła szansę na zagranie finału na swoim własnym stadionie po porażce z Juventusem. Griezmannem interesowała się Barcelona - w kontrakcie zapisano klauzulę odejścia w wysokości 200 mln euro, ale od 1 lipca będzie wynosiła już "tylko" 120 mln.

Antoine Griezmann: Zostaję w Atletico Madryt

Jednak jak informuje AS, Griezmann przekazał zarządowi Atletico i Simeone swoją decyzję: zostaje w Atletico. Zaprzeczył tym samym wszelkim plotkom, publicznie stwierdził, że "ma ich dość". W nowym dokumencie wydanym w marcu mówił, że "kocha klub, kolegów z zespołu i trenera". Atletico chce teraz zbudować odpowiednią kadrę wokół Griezmanna, by wygrywać najważniejsze trofea. Będzie to trudne zadanie, gdyż Lucas Hernandez odejdzie do Bayernu Monachium, za to Diego Godin jest blisko transferu do Interu Mediolan.