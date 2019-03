W rozmowie z Club Octubre Messi zapewnił, że wciąż chce grać dla reprezentacji i wierzy, że uda mu się osiągnąć z nią sukcesy. Atakujący po mundialu w Rosji, gdzie słabo prezentujący się Albicelestes odpadli już w 1/8 finału, zrobił sobie półroczną przerwę od gry w drużynie narodowej. Tłumaczył swoją decyzję potrzebą odpoczynku i przemyślenia swojej przyszłości w kadrze. Więcej o odczuciach piłkarza względem reprezentacji i ogromnej krytyki, jaka spada na niego w Argentynie, przeczytać można TUTAJ.

"Brakuje mi Cristiano"

Messi wypowiedział się o największym transferze poprzedniego lata - przenosinach Cristiano Ronaldo z Realu Madryt do Juventusu Turyn. - Brakuje mi Cristiano. Oczywiście oglądanie go, jak zdobywa kolejne trofea, nigdy nie było przyjemne. On dodawał nasze lidze prestiżu - wyznał Argentyńczyk. Podkreślił przy tym, że dzięki Ronaldo zespół Starej Damy jest jednym z głównych faworytów do wygrania Ligi Mistrzów.

As Barcelony został także zapytany o najlepszych swoim zdaniem piłkarzy na świecie. - Nie chciałbym nikogo pominąć, ale na pewno w tej grupie są Neymar, Mbappe, Hazard, Luis Suarez i Aguero - wymienił Messi. Zapytany, czemu nie wymienił Cristiano, z rozbawieniem odparł: - on i ja jesteśmy poza tą listą.

Sezon Messiego

Jeśli Argentyńczyk utrzyma dyspozycję z ostatnich miesięcy, będzie głównym faworytem w wyścigu po Złotą Piłkę (byłaby to już jego szósta karierze). We wszystkich rozgrywkach w 37 meczach zdobył 39 bramek i dorzucił do tego 21 asyst! Barcelona z nim jako liderem jest na najlepszej drodze do triumfowania w lidze (Katalończycy mają 10 punktów przewagi nad zajmującym 2. lokatę Atletico Madryt), w finale Pucharu Króla zmierzy się 25 maja z Valencią, a w Lidze Mistrzów o miejsce w najlepszej czwórce powalczy z Manchesterem United.