Carles Puyol wskazał najlepszego obrońcę na świecie: „To fenomenalny zawodnik i mój wielki przyjaciel”

Carles Puyol dołączył do FC Barcelony w 1995 roku (w wieku 17 lat) i spędził w klubie całą seniorską karierę. Środkowy obrońca, który zawiesił buty na kołku w 2014 roku, zagrał dla „Blaugrany” w blisko 600 meczach. Z Puyolem w kadrze „Duma Katalonii” sześciokrotnie sięgała po mistrzostwo Hiszpanii i trzy razy wygrywała Ligę Mistrzów.

W wywiadzie dla dziennika „Marca” Puyol wskazał, kto jego zdaniem jest obecnie najlepszym obrońcą na świecie. Były piłkarz nie wahał się ani chwili, nawet gdy z ust hiszpańskich dziennikarzy padły takie nazwiska jak Sergio Ramos czy Virgil van Dijk: „Bezsprzecznie jest to Gerard Piqué. Jest lepszy ode mnie i od Ramosa. Gerard jest kluczowy dla Barcelony ze względu na to co wnosi do szatni i dzięki swoim przywódczym umiejętnościom. To fenomenalny zawodnik i mój wielki przyjaciel” – powiedział Puyol.

Stukrotny reprezentant Hiszpanii zdradził też, jakie drużyny chciałby zobaczyć w tegorocznym finale Ligi Mistrzów: „Pep Guardiola wykonuje wspaniałą pracę w Manchesterze City. Tak samo było w Bayernie Monachium – on za każdym razem naznacza styl drużyny autorską wizją. Później mecze jego zespołów ogląda się z prawdziwą przyjemnością. Liczę, że w tym sezonie Manchester City spotka się w finale Ligi Mistrzów z Barceloną. Będzie to z korzyścią dla wszystkich fanów dobrego futbolu” – stwierdził Puyol