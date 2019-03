Sezon 2018/2019 nie należy dla Asensio do udanych, podobnie jak dla całego Realu Madryt. 23-letni atakujący początkowo był u Julena Lopeteguiego pewniakiem, ale po jego zwolnieniu i zatrudnieniu Santiago Solariego przeważnie mecze rozpoczynał na ławce rezerwowych. Taka sytuacja, zdaniem samego piłkarza krzywdząca i niemająca żadnego związku z jego formą sportową, skłoniła go do rozważenia zmiany klubu latem. Powrót Zinedine'a Zidane'a wszystko zmienił.

To pod okiem Francuza Asensio debiutował w Realu i rozgrywał swoje najlepsze mecze. I choć nie zawsze był pierwszym wyborem Zidane'a, utrzymywał z nim świetne stosunki. Sam szkoleniowiec zapewnił dziennikarzy, że tematu odejścia Asensio nie ma. Wręcz przeciwnie. - Rozmawiałem z nim. Powiedziałem, że będzie centralną postacią tego zespołu. Chcę, żeby został - powiedział cytowany przez "Daily Mirror" Zidane.

Asensio do Realu trafił latem 2016 roku - bój o piłkarza RCD Mallorca Królewscy stoczyli z Barceloną. W barwach Los Blancos skrzydłowy rozegrał do tej pory 127 spotkań, w których zdobył 27 bramek i zanotował 15 asyst. Dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów, a ponadto pomógł drużynie w zdobyciu mistrzostwa i superpucharu Hiszpanii, klubowego mistrzostwa świata (trzykrotnie) i Superpucharu Europy (dwa razy).