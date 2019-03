W planach na przyszły sezon Walijczyka nie widzi przede wszystkim Zinedine Zidane. Francuz sprzedanie skrzydłowego doradzał Florentino Perezowi jeszcze pod koniec swojej pierwszej przygody na ławce trenerskiej Królewskich. Wtedy prezes nie tylko odmówił, ale i uczynił Walijczyka w zespole nowym liderem, który miał wejść w buty Cristiano Ronaldo.

Kontuzje i izolacja

Sezon 2018/2019 pokazał dobitnie, że Bale nie jest w stanie sprostać takim oczekiwaniom. W 35 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 14 goli, co w przypadku mającego przewodzić ofensywie gracza ciężko nazwać wynikiem powalającym. Po raz kolejny problemem do uzyskania odpowiednio wysokiej formy sportowej były także kontuzje, jakie trapią Bale'a od początku jego kariery w stolicy Hiszpanii. Od 2013 roku, kiedy to przeniósł się z Tottenhamu Hotspur do Realu, Walijczyk opuścił z powodu urazów ponad 100 spotkań.

Ponadto szefom klubu nie podoba się to, że Bale nie dogaduje się z kolegami z szatni. Fakt. że w ciągu blisko sześciu lat spędzonych na Półwyspie Iberyjskim nie nauczył się języka hiszpańskiego, także nie umknął uwadze Florentino Pereza. Według "Asa" los piłkarza jest w zasadzie przesądzony.

Dwa kluby w grze

Real będzie oczekiwał za swoją gwiazdę co najmniej stu milionów euro. Najprawdopodobniejszymi kierunkami są Manchester United, który o sytuację Walijczyka pytał już w przeszłości, oraz szykujący latem gruntowną przebudowę składu Bayern Monachium. Z informacji "Asa" wynika, że sam zawodnik jest zainteresowany przenosinami do Bundesligi.

W Madrycie Bale wygrał wszystko, co tylko mógł w klubowej piłce. Czterokrotnie sięgnął po Ligę Mistrzów, strzelając przy tym trzy gole w spotkaniach finałowych. Oprócz tego zdobył mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, krajowy superpuchar, klubowe mistrzostwo świata (czterokrotnie) i Superpuchar Europy (trzy razy). W Realu łącznie rozegrał 224 spotkania, w których zanotował 102 gole i 63 asysty.