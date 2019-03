19-letnia gwiazda pozostaje marzeniem Florentino Pereza. Prezes Realu czynił zakusy na Mbappe już w latem 2017 roku, po fantastycznym sezonie Francuza w AS Monaco, ale wtedy Hiszpanie przegrali walkę o gracza z Paris Saint-Germain. Jak potwierdził klub z Księstwa, Real oferował za napastnika 180 mln euro, tyle samo co Paryżanie, ale nie chciał oferować mu równie wysokich zarobków co PSG.

Perez obawiał się zburzenia drabinki płacowej w klubie, gdzie legendy takie jak Sergio Ramos czy Luka Modrić zarabiają odpowiednio 11 i 10 mln euro za sezon gry. Zaoferowanie młodziutkiemu Mbappe podobnych zarobków mogłoby sprawić, że inni, zasłużeni dla zespołu piłkarze, domagaliby się słonych podwyżek.

Prezes rozbije bank

Po dwóch sezonach w Madrycie wszyscy zdają sobie już sprawę, że oszczędzanie na Francuzie było błędem. Gracz bryluje w Ligue 1, a z reprezentacją narodową zdobył w zeszłym roku tytuł mistrza świata, będąc czołową postacią ekipy prowadzonej przez Didera Deschampsa. Teraz Real jest gotowy uczynić Mbappe najlepiej zarabiającym graczem w zespole - czytamy w dzienniku "AS".

Hiszpańskie media spekulują, że pensja Francuza w nowym klubie wynosiłaby co najmniej 15 mln euro (obecnie Real najwięcej płaci Garethowi Bale'owi, który otrzymuje rocznie o jeden milion mniej). Mbappe w PSG inkasuje 12 mln euro za sezon, ale jego pensja, na mocy zapisu w umowie, wzrasta z każdym rokiem o 1,2 mln. Florentino Perez wie, że aby ściągnąć atakującego na Estadio Santiago Bernabeu, będzie musiał sięgnąć do kieszeni po grube miliony. Pensja zawodnika to najmniejszy problem. PSG może oczekiwać za swojego asa od 250 do nawet 300 mln euro.

Zidane pomoże?

Choć Kylian Mbappe zapewniał ostatnio, że w przyszłym sezonie będzie występował w barwach paryskiego klubu, hiszpańskie media podkreślają, że nic jest jeszcze w tej kwestii przesądzone. Zdanie piłkarza może zmienić Zinedine Zidane, który wrócił na ławkę szkoleniową Realu i jest wielkim fanem talentu Mbappe.

W PSG Mbappe w ciągu niecałych dwóch sezonów rozegrał 79 meczów, w których zdobył 52 gole i zanotował 30 asyst. Na krajowym podwórku piłkarz święci z zespołem triumfy, ale na arenie międzynarodowej wręcz przeciwnie - zarówno w poprzednim, jak i obecnym sezonie paryżanie odpadli z Ligi Mistrzów już w 1/8 finału. Real liczy, że porażki w europejskich pucharach staną się kolejnym powodem, dla którego Mbappe zmieni zdanie i zechce dołączyć do drużyny, która w ciągu sześciu ostatnich lat czterokrotnie wygrała LM.