Słowak, który na co dzień występuje w Interze Mediolan, przyciągnął uwagę dwóch hiszpańskich gigantów, Realu i Barcelony. Agent zawodnika Ozgur Sancar przyznał w rozmowie z dziennikiem "As", że oba kluby są w kontakcie z piłkarzem i są skłonne powalczyć o jego usługi w letnim okienku transferowym.

- Real Madryt chce go kupić, podobnie Barcelona. Ten, komu uda się przekonać Inter, zdobędzie go latem. Skriniar to wzorowy profesjonalista - stwierdził Sancar.

Agent podkreślił, że Skriniar, którego w lipcu 2017 roku Inter wykupił z Sampdorii za 28 milionów euro, obecnie wyceniany jest na około 100 mln (jego kontrakt ważny jest do 2022 roku). Zdaniem Sancara problemem w ewentualnym transferze Słowaka mogą być jednak inni pośrednicy, tacy jak popularny agent gwiazd Mino Raiola.

- Jeśli Real go chce, stać go na jego sprowadzenie, ale są inni agenci, którzy próbują doradzać piłkarzowi i sprzedać go tam, gdzie sami uznają za najbardziej korzystne dla siebie. Mino Raiola, który reprezentuje Zlatana Ibrahimovicia i Paula Pogbę, próbuje namieszać Skriniarowi w głowie, choć to przecież nasz klient, który ma kontrakt z naszą agencją - tłumaczy pracownik Star & Friends.

Skriniar to środkowy obrońca, który z powodzeniem może występować również na prawej stronie defensywy. W tym sezonie rozegrał w barwach Interu we wszystkich rozgrywkach 36 spotkań, w których zanotował jedną asystę. W reprezentacji Słowacji zadebiutował w 2016 roku i od tego momentu zagrał dla drużyny narodowej 23 mecze. W czwartkowym starciu z Węgrami w eliminacjach do Euro 2020, wygranym przez Słowaków 2:0, spędził na boisku 90 minut.