Hiszpański dziennik "Sport" informuje, że na krótkiej liście działaczy FC Barcelony jest dwójka zawodników, którzy mogliby zastąpić w przyszłości Luisa Suareza. Jednym z nich jest Luka Jović, który według niemieckich mediów miał już nawet ustalić warunki kontraktu z mistrzem Hiszpanii. 21-letni zawodnik jest rewelacją obecnego sezonu Bundesligi, gdzie walczy m.in. z Robertem Lewandowskim o koronę króla strzelców. Serb jest obecnie wypożyczony z Benfiki Lizbona, jednak Eintracht Frankfurt, w którym obecnie gra piłkarz, ma prawo pierwokupu.

Niemcy najprawdopodobniej z tej możliwości skorzystają, aby odsprzedać go do Barcelony, która jest gotowa zapłacić za Jovicia kilkadziesiąt milionów euro. Serb w bieżącym sezonie Bundesligi strzelił już 22 gole i zdobył siedem asyst, dlatego bardzo liczą na to, że uda się go pozyskać do "Dumy Katalonii".

Serbem interesuje się jednak wiele europejskich klubów, dlatego na Camp Nou szuka się alternatywy. Ma być nią Rodrigo Moreno. Hiszpański napastnik ma jednak 28 lat, a w tym sezonie strzelił dla Valencii 11 bramek. Właśnie dlatego priorytetem jest pozyskanie Jovicia, który miałby czas, aby ograć się w Barcelonie, a potem zastąpić Suareza, z którego nikt nie zamierza jeszcze rezygnować. Wszyscy są świadomi, że jego kariera powoli się kończy, dlatego działacze "Dumy Katalonii" już teraz chcą znaleźć jego następcę.