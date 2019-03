Ajax jest rewelacją tego sezonu Ligi Mistrzów. Holenderski zespół jest już w ćwierćfinale elitarnych rozgrywek po tym, jak w 1/8 wyeliminował Real Madryt. Jednym z najważniejszych piłkarzy Ajaksu jest Matthijs de Ligt. Środkowy obrońca od kilku miesięcy przymierzany jest do największych klubów w Europie. Teraz najbliżej mu podobno do Barcelony.

Jak twierdzi kataloński "Sport", "Duma Katalonii" przesłała już do Holendrów pierwszą ofertę za de Ligta. Propozycja ma obejmować kwotę 60 mln euro wraz z bonusami. Piłkarzowi zaproponowano pięcioletni kontrakt. Jeśli obrońca zdecyduje się na przenosiny do Katalonii, będzie grał w jednym zespole ze swoim kolegą z Ajaksu, Frenkie de Jongiem. Barcelona kupiła już 21-letniego pomocnika, a dołączyć ma do niej latem.

Wzmacnia się także Real Madryt. "Królewscy" przeprowadzili już pierwszy transfer za drugiej kadencji Zinedine Zidane'a. Z FC Porto sprowadzili stopera Edera Militao.