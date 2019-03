Leo Messi jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii. W tym sezonie Argentyńczyk znów zachwyca. Po 28 kolejkach Primera Division jest liderem klasyfikacji strzelców z 29 trafieniami. Czas jednak leci. Messi w tym roku skończy 32 lata. Za kilka lat Barcelona będzie musiała pogodzić się z tym, że reprezentant Argentyny zakończy karierę. Niewykluczone jednak, że genialny piłkarz doczeka się swojego klona.

Messi 2.0?

"Mundo Deportivo" przekonuje, że Messi może zostać sklonowany. Powołuje się przy tym na słowa profesora Acardiego Navarro, specjalisty w zakresie genetyki. - Tak, obecne techniki pozwalają nam na sklonowanie Messiego - przyznaje Navarro. I dodaje: - Chcielibyśmy stworzyć istotę bardzo podobną do Messiego. To byłby jego bliźniak. Gdyby urodziło się dwóch bliźniaków, moglibyśmy zamrozić jednego z nich na 20 lub 30 lat - przekonuje profesor, który jednocześnie jest szefem Europejskiego Archiwum Genomu Phenome.

Genetyka to nie wszystko?

Nowa istota odziedziczyłaby od Messiego talent piłkarski, ale nie jest pewne, czy byłaby jego identyczną wersją. - Ta osoba może mieć taki sam potencjał jak Messi, ale Argentyńczyk nie jest tym, kim jest tylko ze względu na warunki genetyczne. Istotne jest także to, co przeżył do tej pory, jego wykształcenie, pobyt w La Masii, leczenie, które otrzymał. Genetyka daje nam potencjał, a reszta należy do nas - zauważa prof. Navarro.