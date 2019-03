Raphael Varane odejdzie z Realu Madryt? Piłkarz chce poszukać nowych wyzwań

Real Madryt przechodzi rewolucję pod rządami nowego-starego trenera – Zinedine'a Zidane'a. Po powrocie Francuza kibice „Los Blancos” już teraz zastanawiają się, jakie wielkie nazwiska dołączą do klubu latem. Francuski dziennik „L'Equipe” poinformował, że możemy mieć wkrótce do czynienia ze spektakularnym transferem. Jednak w tym przypadku to „Królewscy" straciliby jedną ze swoich gwiazd, bowiem Raphaël Varane poważnie rozważa opuszczenie Realu Madryt.

Według „L'Equipe” francuski obrońca czuje się w Madrycie „nasycony” i chce poszukać nowych wyzwań. Co ciekawe, Varane nie motywuje chęci odejścia fatalnym sezonem, jaki rozgrywa obecnie Real. 25-latek w przeszłości chciał już pożegnać się z Realem – w sezonie 2015/2016, gdy duet stoperów tworzyli Sergio Ramos i Pepe, Varane skarżył na małą liczbę występów.

Dodajmy, że niedawno Real ogłosił pozyskanie obrońcy FC Porto – Édera Militão. W następnych rozgrywkach Varane zyska więc nowego konkurenta w składzie.

W kontekście transferu aktualnego mistrza świata często pojawiał się wątek angielski – dużo mówiło się zwłaszcza o zainteresowaniu Manchesteru United. Jeśli któryś z gigantów Premier League chciałby pozyskać Varane'a musiałby wyłożyć na stół 200 milionów euro – taka właśnie klauzula widnieje w kontrakcie defensora.

W tym sezonie Raphaël Varane wystąpił w 35 spotkaniach i strzelił 2 gole.