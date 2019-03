Bale w tym sezonie miał być liderem Realu po odejściu Cristiano Ronaldo. Walijczyk nie sprostał temu zadaniu. Od dawna jest krytykowany przez hiszpańskie media, a ostatnio nawet przez kolegów z zespołu. Thibaut Courtois zarzucał mu brak integracji z drużyną, a Marcelo brak znajomości języka hiszpańskiego. Dodatkowo do Madrytu wrócił Zinedine Zidane, z którym Bale nie miał ostatnio najlepszych relacji.

Bale do Bayernu?

Media na całym świecie spekulują na temat przyszłości reprezentanta Walii. Do niedawna wydawało się, że najbliżej będzie mu do powrotu na Wyspy. Portal Sportbible.com informuje jednak, że zainteresowany sprowadzeniem Bale'a ma być Bayern Monachium. Bawarczycy latem będą szukać nowych wzmocnień po odejściu Arjena Robbena i Francka Ribery'ego. Gdyby transfer doszedł do skutku, Walijczyk stałby się nowym kolegą klubowym Roberta Lewandowskiego.

Bale zostanie w Realu?

Niewykluczone także, że Bale pozostanie w Realu po tym sezonie. W sobotę zespół ze stolicy Hiszpanii rozegrał pierwszy mecz za drugiej kadencji Zidane'a. "Królewscy" pokonali Celtę Vigo 2:0, a Walijczyk strzelił gola i zaliczył 90 minut.