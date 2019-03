Leo Messi z hattrickiem. FC Barcelona rozbiła Real Betis 4-1

FC Barcelona jest już na autostradzie do kolejnego mistrzostwa Hiszpanii. Po potknięciu drugiego w tabeli Atletico Madryt z Athleticiem Bilbao, „Duma Katalonii” mierzyła się na wyjeździe z Realem Betis. Po hat-tricku Leo Messiego i bramce Luisa Suáreza Barcelona wygrała to spotkanie 4:1, a jej przewaga nad „Los Colchoneros” wynosi już 10 punktów

Kolejne kapitalne spotkanie w tym sezonie zaliczył Lionel Messi. Pierwszą bramkę Argentyńczyk zdobył po uderzeniu z rzutu wolnego, ale to jego trzeci gol był prawdziwym majstersztykiem. Messi pokonał bramkarza Betisu pięknym lobem, a wyczyn 31-latka docenili kibice gospodarzy, którzy zgotowali mu owację na stojąco. Podczas swojej kariery w La Liga Messi zanotował już 33 hat-tricki z czego trzy w tym sezonie.

Leo Messi skomentował zachowanie kibiców Realu Betis

Bohater wczorajszego spotkania odniósł się do braw, jakimi nagrodzili go sympatycy drużyny z Sevilli: – Nigdy mi się nie zdarzyło, by kibice rywali nagrodzili mnie owacją. Jestem im bardzo wdzięczny. Fani Betisu zawsze traktują nas z szacunkiem – powiedział Messi.

– To dla nas bardzo ważne zwycięstwo. Musieliśmy dziś wykorzystać potknięcie Atletico Madryt. Betis dobrze operował piłką, jednak ani na moment nie straciliśmy panowania nad tym spotkaniem – podsumował Argentyńczyk.