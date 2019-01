Neymar odszedł z Barcelony dwa lata temu w letnim oknie transferowym. Za 222 mln euro został kupiony przez Paris Saint-Germain. Przy tej okazji pobity został transferowy rekord w piłce nożnej. Brazylijczyk odszedł z Katalonii do Paryża po to, by walczyć z PSG o wygraną w Lidze Mistrzów. Liczył również, że reprezentując klub ze stolicy Francji, będzie miał większe szanse na wygranie Złotej Piłki.

Neymar pięć razy kontaktował się z Barceloną

Tymczasem hiszpańskie media informują, że Neymar zaczyna żałować przenosin do Paris Saint-Germain. Zdaniem "Marki", już pięciokrotnie kontaktował się z działaczami Barcelony. Za każdym razem pytał o możliwość powrotu na Camp Nou. Brazylijczyk jest podobno zdeterminowany, by wrócić do byłego klubu.

Neymar rozczarowany PSG

"Mundo Deportivo" przekonuje, że 26-latek jest rozczarowany swoim pobytem we Francji. - PSG brakuje projektu sportowego - miał powiedzieć Neymar. Hiszpanie donoszą również, że ojciec piłkarza rozmawiał z prezydentem Barcelony Josepem Bartomeu i prosił go o pomoc w tej sprawie.

Neymar rozegrał jak dotąd dla mistrza Francji 51 spotkań, w których strzelił 46 goli i zaliczył 25 asyst.