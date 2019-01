"Po miesiącach negocjacji i rozmów z menadżerem i rodziną, Frenkie de Jong poinformował Barcelonę, że przyjmie jej ofertę" - czytamy w artykule "Mundo Deportivo". Jego autor, Miguel Rico, dodaje także, że holenderski talent zespół mistrzów Hiszpanii wybrał odrzucając jednocześnie propozycje Bayernu Monachium, Manchesteru City, Juventusu i PSG.

De Jong to jeden z największych talentów występujących obecnie w Europiue. Zawodnik, który w tym sezonie rozegrał już 27 meczów, ma kosztować blisko 100 mln euro.

Jeżeli de Jong dołączy do Barcelony , będzie on drugim transferem ogłoszonym w trakcie zimowego okna. Wcześniej mistrzowie Hiszpanii podpisali kontrakt z Jeanem-Clairem Todibo, który dołączy do ich zespołu po zakończeniu sezonu.