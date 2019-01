Barcelona o następcy Suareza myśli już od dłuższego czasu. Urugwajski napastnik pod koniec stycznia skończy już 32 lata, a to oznacza, że mistrzowie Hiszpanii niebawem będą chcieli zastąpić go kimś młodszym.

Zdaniem "Mundo Deportivo", szefowie katalońskiego klubu wybrali już zawodnika, który przejmie rolę podstawowego napastnika po Suarezie. Ma być to Harry Kane, który obecnie jest piłkarzem Tottenhamu. 25-latek należy do najbardziej utalentowanych snajperów na świecie - w 243 spotkaniach w barwach "Kogutów" strzelił już 160 goli.

Władze Barcelony muszą się jednak liczyć z tym, że za Kane'a trzeba będzie sporo zapłacić. Portal "Transfermarkt" wycenia go bowiem na 150 mln euro. Dodatkowo niedawno podpisał on nowy, obowiązujący do czerwca 2024 roku kontrakt.