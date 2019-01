shamickgaworski godzinę temu Oceniono 1 raz -1

ciekawe czy kiedys Polski dojdzie do czasu kiedy tak sie zamiesza we wlasnych przypadkach i wyjatkach iz moze w koncu zrezygnuje z tej tragedi jezykowej ... i wtedy ktos napisze poprostu ... "kapitalna bramka Suaraz" ... w koncu on ma nazwisko 'Suaraz' i na calym swiecie jest znany z tego 'suaraza' to cholrea kto to wie kto to jest ... nie znam ... 'suaraza' ... to jakas kobieta? co ona robi na boisku meczy mezczyzn ...

Polsko Polsko ... jezyku zmieszany z pieciu imeri w 500 latach .. wiecej w tobie wyjatkow nizli regol i wierzcie mi iz mozna zyc bez przypadkow rzeczownika ... nawet Polak zrozumial by "wspanaily gol Suarez' ... to nie takie trudne ...