Brahim Diaz to wielki talent. 19-latek gra jako ofensywny pomocnik, ale równie dobrze czuje się na skrzydłach. Swoją przygodę z piłką zaczynał w szkółce Malagi, gdzie wyróżniał się wśród innych sześciolatków. Tam też otrzymał przydomek "Messi z Malagi".

"Panowie, ten dzieciak jest bardzo dobry" - powiedział pierwszy trener Diaza, Jaime, do odpowiadających za szkolenie młodzieży w Maladze Antonio Benitezowi i Benowi Barekowi, przekonując ich do przyjęcia młodego Diaza do klubu.

Hiszpanem już w 2010 roku zainteresowana była Barcelona, ale rodzice zdecydowali, że 11-latek zostanie w Maladze. Diaz w 2014 roku został pozyskany przez Manchester City.

Na początku grudnia Pep Guardiola stanowczo twierdził, że zrobi wszystko, by zatrzymać Hiszpana w zespole. 19-latek jednak nie chce podpisać nowego kontraktu.

W angielskim klubie Brahim Diaz zagrał 15 meczów. W obecnym sezonie rozegrał 4 spotkania i zdobył 2 gole. Przez fachowy portal Transfermarkt wyceniany jest na 5 mln euro. W czerwcu kończy mu się kontrakt z Manchesterem City.