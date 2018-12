Mistrzowie Hiszpanii poszukują wzmocnień, przede wszystkim do linii pomocy. Jak poinformowała "Marca" w klubie nie mają przekonania do możliwości, by sprowadzony przed rokiem z Liverpoolu, Philippe Coutinho mógł grać w roli zawodnika ustawionego dalej od bramki przeciwnika.

Na Camp Nou zdają sobie też sprawę z tego, że piłkarze na tę pozycję - Sergio Busquets, Ivan Rakitić i Arturo Vidal - są już po trzydziestce. Wiele wskazuje na to, że latem FC Barcelona poszuka zawodników młodszych i bardziej perspektywicznych.

Pierwszym z nich ma być zawodnik Ajaxu Amsterdam - Frenkie De Jong. 21-latek jest jednym z najgorętszych talentów na rynku transferowym, a zainteresowanie nim wyrażał już Real Madryt i największe kluby angielskie. Zawodnik, który w obecnym sezonie rozegrał już 27 meczów, ma kosztować blisko 100 mln euro!

Bardzo możliwe jest też to, że latem na Camp Nou trafi Adrien Rabiot, który obecnie gra w PSG. Obecnie, jednak jego kontrakt wygasa latem i wiele wskazuje na to, że nowej umowy Francuz nie podpisze. Zainteresowanie nim wyrażają m.in. Chelsea, Tottenham czy Juventus, jednak sam zawodnik podobno zainteresowany jest jedynie przenosinami do Barcelony.

Ta gotowa jest nawet zapłacić piłkarzowi 10 mln euro za złożenie podpisu na kontrakcie. W obecnym sezonie Rabiot zagrał w 20 meczach dla PSG, w których strzelił dwa gole i zanotował tyle samo asyst.