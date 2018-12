Kontrakt Nabila Fekira z Olympique Lyon wygasa latem 2020 roku i władze francuskiego klubu coraz mocniej się martwią, że nie zostanie przedłużony. Fekir już latem miał odejść do Liverpoolu - transfer upadł na ostatniej prostej - i nic nie wskazuje na to, by miał podpisać nową umowę. Z tego względu niewykluczony jest jego transfer już zimą lub latem 2019 roku. W tym sezonie w 16 meczach strzelił sześć goli i zaliczył cztery asysty.

Real Madryt szuka następcy Modricia

Real Madryt poważnie zastanawia się nad jego sprowadzeniem, widząc w nim zawodnika, który mógłby grać w podobnej roli co Luka Modrić - choć Fekir jest nieco bardziej ofensywnym piłkarzem. Barcelona również obserwuje Fekira, ale jak na razie myśli o sprowadzeniu Frenkiego de Jonga z Ajaksu. Co ciekawe, Barcelona zagra z Lyonem w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Real Madryt prowadzi również rozmowy w sprawie sprowadzenia Exequiela Palaciosa z River Plate, ale utknęły one w martwym punkcie. Jak pisze "Marca" z każdym mijającym dniem szanse na osiągnięcie porozumienia maleją.