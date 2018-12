Barcelona i Valencia poinformowały o zawarciu porozumienia, na mocy którego Jeison Murillo przeniesie się w styczniu do drużyny z Camp Nou. Kolumbijczyk zostanie wypożyczony do stolicy Katalonii do końca obecnego sezonu. Według hiszpańskiej prasy, za samo wypożyczenie Barcelona zapłaci "Nietoperzom" 2 mln euro. Barca zagwarantowała sobie też możliwość wykupy Murillo po sezonie za 25 mln euro.

Jeison Murillo był czwartym stoperem w Valencii

Obrońca reprezentacji Kolumbii został latem wykupiony przez Valencię z Interu Mediolan za 12 mln euro po uprzednim rocznym wypożyczeniu. W barwach zespołu z Mestalla Murillo rozegrał do tej pory 20 spotkań, ale w tym sezonie raptem trzy (z Juventusem w Lidze Mistrzów 19 września, z Celtą w lidze 26 września i z Ebro w Pucharze Króla 30 października). 26-latek przegrał rywalizację o miejsce w środku obrony Los Che z Ezequielem Garayem, Gabrielem Paulistą i Mouctarem Diakhaby'm. W osiągnięciu jesienią odpowiedniej formy przeszkadzały mu także urazy.

Murillo bardzo dobrze zna piłkę hiszpańską, bo w poprzednich latach występował w takich zespołach, jak Granada, Cadiz oraz UD Las Palmas. W reprezentacji Kolumbii zagrał do tej pory w 27 spotkaniach, w których strzelił jednego gola. Nie został powołany przez selekcjonera Kolumbijczyków Jose Nestora Pekermana na mistrzostwach świata w Rosji.

Barcelona potrzebowała stopera

Barcelona gorączko poszukiwała nowego stopera, bo trener Ernesto Valverde ma w tym sezonie wielkie problemy z zestawieniem linii defensywnej. Samuel Umtiti i Thomas Vermaelen są obecnie kontuzjowani, przez co jedynymi środkowymi obrońcami gotowymi do gry pozostają Gerard Pique oraz Clement Lenglet. Z tego powodu "Duma Katalonii" zdecydowała się wypożyczyć Murillo. Wcześniej hiszpańskie media spekulowały, że Barca zamierza pozyskać Matthijsa de Ligta z Ajaxu Amsterdam lub Branislava Ivanovicia z Zenita Sankt Petersburg.