Katalończycy mają duże problemy, bo ich podstawowy zawodnik Samuel Umtiti jest kontuzjowany już od kilku tygodni i być może czeka go operacja, która wykluczy go z gry prawdopodobnie na kolejne miesiące. Ernesto Valverde ma do dyspozycji zaledwie trzech stoperów. Są to: Clément Lenglet, Gerard Pique oraz Thomas Vermaelen. Ale ten ostatni nie jest opcją, którą poważnie rozważa trener. W tym sezonie Belg spędził na murawie zaledwie 212 minut w lidze oraz 90 w Lidze Mistrzów. Radio COPE twierdzi, że przeprowadzka Kolumbijczyka do Katalonii jest pewna.

Nowym kandydatem do gry w składzie mistrzów Barcelony ma być Jeison Murillo. 26-letni Kolumbijczyk najprawdopodobniej już w styczniu trafi do Barcy na zasadzie sześciomiesięcznego wypożyczenia. Ściągnięcie Murillo jest zaskakujące, bo stoper zagrał w tym sezonie w zaledwie jednym meczu ligowym.

Murillo w piłkarskim CV ma także takie kluby jak m.in: Inter Mediolan, Granada i Las Palmas.

Kilka dni temu pisano także o możliwym zakontraktowaniu Vincenta Kompany`ego z Manchesteru City.