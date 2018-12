"Manchester United ogłasza, że Jose Mourinho opuścił klub ze skutkiem natychmiastowym. Klub chciałby podziękować Jose za jego pracę w klubie i życzyć mu powodzenia w przyszłości" – czytamy w oficjalnym oświadczeniu angielskiego klubu.

Mourinho objął Manchester latem 2016 roku. W tym czasie zdobył z United Ligę Europy, Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej oraz Tarczę Wspólnoty. Zespół Portugalczyka, szczególnie w tym sezonie, grał jednak znacznie poniżej oczekiwań.

Jose Mourinho trenerem Realu Madryt?

Portal independent.co.uk poinformował, że następną pracę portugalski trener może rozpocząć w Hiszpanii, gdzie chce go Real Madryt. Zdaniem autora tekstu, Miguela Delaneya, prezes Realu Florentino Perez cały czas planuje powrót Mourinho do swojego klubu, pomimo tego, że nie tak dawno podpisał on kontrakt z Santiago Solarim.

55-latek był już trenerem Realu w latach 2010-2013. W tym okresie poprowadził go w 178 spotkaniach. Z Królewskimi udało mu się zdobyć mistrzostwo Hiszpanii, krajowy puchar, a także superpuchar (dwukrotnie)