Barcelona boi się o przyszłość takich piłkarzy jak Gerard Pique, Sergio Busquets, Luis Suarez czy Lionel Messi. Niedługo rozpocznie z nimi rozmowy nt. przedłużenia kontraktów, ale władze już planują transfery.

Krzysztof Piątek rewelacją Serie A

Na tej liście znajduje się Krzysztof Piątek. Tak scharakteryzował go "AS": - 23-letni napastnik Genoi. Jedna z rewelacji Serie A. Wielu uważa, że jeszcze za wcześnie na jego transfer, ale znalazł się na szczycie listy życzeń. Polacy już twierdzą, że będzie nowym Lewandowskim. To wielkie słowa. Na razie jest wart jedynie 15 mln euro. W Genoi są pewni, że latem odejdzie.

Według "La Gazzetty dello Sport" Genoa zażąda za swojego piłkarza nawet 60 mln euro. Obserwują go również takie kluby jak Napoli, Chelsea, Manchester City czy Bayern Monachium.

Poza piątkiem na liście znajdują się Nicolas Pepe (Lille), Adrien Rabiot (PSG), Paul Pogba (Manchester United), Frenkie de Jong (Ajax), Filipe Luis (Atletico Madryt), Nicolas Tagliafico (Ajax), Ferland Mendy (Olympique Lyon), Kalidou Koulibaly (Napoli), Dayot Upamecano (RB Lipsk), Milan Skriniar (Inter), Matthijs De Ligt (Ajax), Jeroen Zoet (PSV) i Koen Casteels (Wolfsburg).

