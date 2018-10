Jeśli Mourinho zostanie zwolniony z Manchesteru United, to bardzo możliwe że ponownie trafia on do Realu Madryt. Portugalski szkoleniowiec pracował już w Realu w latach 2010-2013, sięgnął wówczas po mistrzostwo Hiszpanii, a także Puchar Króla. Real zawodził jednak w Lidze Mistrzów, dlatego Florentino Perez nie zdecydował się na przedłużenie jego umowy.

Brytyjskie DailyMail sugeruję jednak, że Perez ma słabość do Mourinho, a po 2013 roku kilka razy kontaktował się z Portugalczykiem. Opisywał to także Portugalczyk, który w swojej książce zaznaczał, że miał szansę powrotu do Realu. Perez chciał by Mourinho oczyścił szatnie z piłkarzy wprowadzających złą atmosferę. Mourinho stwieedził jednak, że jest już na to za późno.

Posada obecnego trenera Realu Julena Lopeteguiego również wisi na włosku. Hiszpańskie media donoszą, że jeśli Królewscy przegrał z FC Barceloną w nadchodzącym El Classico, to jego misja dobiegnie końca.

Wówczas miejsce Hiszpana zająłby pewnie Mourinho, choć żadne negocjacje w tej sprawie nie miały jeszcze miejsca.

