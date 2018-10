FC Barcelona nie wygrała czterech ostatnich meczów w lidze. Mistrzowie Hiszpanii najpierw zremisowali z Gironą (2:2), później przegrali z Leganes (1:2), by następnie podzielić się punktami z Athletikiem Bilbao (1:1) i w niedzielę z Valencią (1:1).

Po meczu na Estadio Mestalla w mixed zonie pojawił się Gerard Pique, który w ostatnich dniach był jednym z najbardziej krytykowanych zawodników Barcelony. - Wiele osób czeka na mnie, nie tylko w Madrycie, ale też tutaj. Ci, którzy są tak bardzo przeciwko mnie, niech wyjdą z jaskini, skorzystają ze słońca, bo już niedługo wszystko się zmieni - powiedział środkowy obrońca "Blaugrany."

Mimo słabszej dyspozycji, 31-letni obrońca jest jedynym zawodnikiem Barcelony, który w tym sezonie zagrał we wszystkich meczach po 90 minut. - Chociaż nie jestem w najlepszej formie, to muszę grać. Mamy taką kadrę, iż w tej chwili nie mam zastępcy. Udowodniłem jednak, że mogę występować w wielu meczach w krótkim czasie. Miałem szczęście, że nie dopadały mnie kontuzje, więc jeśli trener uzna, że dalej mam grać po 90 minut, to tak też będzie - dodał Pique.

Po ośmiu kolejkach hiszpańskiej La Ligi Barcelona ma na koncie 15 punktów i do prowadzącej Sevilli traci jedno "oczko." Po przerwie na mecze reprezentacji drużyna Ernesto Valverde zagra kolejno z Sevillą, Interem Mediolan i Realem Madryt.

Zinedine Zidane nie skróci rocznej przerwy

Bundesliga. Uli Hoeness: Będę bronił Niko Kovaca aż do krwi

La Liga. Julen Lopetegui straci pracę w Realu Madryt?