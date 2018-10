Real Madryt przegrał we wtorek 0:1 z CSKA Moskwa w Lidze Mistrzów. To podczas tego spotkania Dani Carvajal nabawił się urazu łydki. Zszedł z boiska w 42. minucie, zastąpił go Alvaro Odriozola.

Real Madryt. Władze klubu zaniepokojone postawą Julena Lopeteguiego. Krytykują jego decyzje

Według "Marki" jego przerwa potrwa od sześciu do ośmiu tygodni. To spory cios dla Realu Madryt. Trener Julen Lopetegui już teraz nie może korzystać z usług Marcelo czy Isco. Na lekkie urazy narzekali również Odriozola i Gareth Bale.

Z tego względu Nacho Fernandez - nominalny środkowy obrońca - gra na lewej stronie. Ten problem występuje w Realu po raz kolejny. Na początku poprzedniego seoznu Zinedine Zidane również miał duży problem z kontuzjami.

Real Madryt. Spotkanie kryzysowe w klubie