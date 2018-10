Real Madryt w ciągu kilkunastu dni przegrał z Sevillą 0:3 i CSKA Moskwa 0:1 oraz zremisował 0:0 z Atletico Madryt. Klub boryka się obecnie z wieloma kłopotami, m.in. kontuzjami podstawowych graczy.

Lopetegui ma kłopoty. Zespół nie odnosi odpowiednich wyników, a styl gry również pozostawia wiele do życzenia. Dodatkowo władze klubu nie rozumieją niektórych jego wyborów.

Thibaut Courtois czy Keylor Navas?

Najważniejszy z nich dotyczy wyboru bramkarza. Lopetegui wciąż nie wybrał pierwszego golkipera, zarówno Thibaut Courtois, jak i Keylor Navas rozegrali po pięć spotkań.

Co z Viniciusem?

Klub jest rozczarowany również odstawieniem Viniciusa Juniora. Brazylijczyk przyszedł do Realu za 45 mln euro, był najdroższym letnim nabytkiem. Zachwyca w rezerwach Realu, ale zdaniem Lopeteguiego powinien ogrywać się właśnie tam i to tylko w meczach domowych. Na wyjazdach jest zbytnio narażony na ostrą grę rywali i kontuzje. Jak do tej pory w pierwszym zespole Realu rozegrał jedynie dwie minuty, wszedł w końcówce meczu z Atletico Madryt.

"Marca" pisze również o innych "zapomnianych" nabytkach. Mariano gra niewiele, a Alvaro Odriozola ma problemy z grą nawet przy kontuzji Daniego Carvalaja.

Real Madryt. Spotkanie kryzysowe w klubie

Zbyt bliskie relacje z piłkarzami

Zdaniem niektórych Lopetegui nawiązał zbyt bliskie relacje z piłkarzami i pozwala im na zbyt wiele. Piłkarze rozpoczynają zgrupowanie dopiero na kilka godzin przed meczem. Władze Realu nie do końca rozumieją także absencję Sergio Ramosa w meczu z CSKA Moskwa. W oficjalnym komunikacie napisano, że potrzebuje odpoczynku - nie był kontuzjowany.

Duch Cristiano Ronaldo

"Marca" pisze również o "duchu Cristiano Ronaldo". - Brak goli przypomniał o Portugalczyku - zauważa madrycka gazeta. Karim Benzema po dobrym początku sezonu przestał strzelać gole.

