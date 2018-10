Real Madryt nie wygrał już od trzech spotkań. W lidze przegrał z Sevillą 0:3 i zremisował z Atletico Madryt 0:0, a w ostatni wtorek przegrał 0:1 z CSKA Moskwa w Lidze Mistrzów.

Manchester United. Jose Mourinho zostanie zwolniony niezależnie od wyniku z Newcastle

Spotkanie kryzysowe odbyło się w samolocie podczas powrotu z Moskwy. Trener i piłkarze analizowali przyczyny obecnej sytuacji. Zawodnicy wsparli trenera i przyznali, że nie prezentują się najlepiej i popełniają błędy.

- Nie wychodzi nam teraz. Jesteśmy w trudnym momencie i jedyne co możemy zrobić, to pracować ciężej - tak brzmiało podsumowanie spotkania.

Bayern Monachium ma problem. "Robert Lewandowski nie będzie już lepszy. Potrzeba alternatyw"

- Musimy się podnieść, bo nie jesteśmy tak źli - powiedział Lopetegui. Real znakomicie spisywał się na początku sezonu, ale coś się zacięło po pokonaniu Romy 3:0 w LM.

Lopetegui chce, by zespół grał bardziej agresywnie i szybciej przechodził z obrony do ataku. Problemem jest mała liczba goli i odpowiednie podejmowane decyzji w ofensywnej tercji boiska. Trener liczy na to, że w przezwyciężeniu kryzysu pomogą weterani.

Robert Lewandowski znów inwestuje!