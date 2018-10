O tym, że skauci Barcelony zapisali w notesach nazwisko napastnika Genoi pisano już kilka tygodni temu. Teraz jednak "El Mundo Deportivo" twierdzi, że mistrzowie Hiszpanii przyglądają mu się "z coraz większym zainteresowaniem". Natomiast madrycki "AS" informuje, że do walki o Piątka włączy się Atletico, którego wysłannicy byli na meczu Frosinone - Genoa 1:2, kiedy napastnik zdobył dwie bramki.

Ogółem Piątek ma już na swoim koncie osiem trafień, choć zagrał dopiero w sześciu ligowych spotkaniach. Warto pamiętać, że strzelił także cztery (!) gole w debiutowym meczu Pucharu Włoch z Lecce (4:0).

23-latek trafił do Serie A latem, a Cracovia zarobiła na nim około 4.5 mln euro. Gdyby Genoa chciała go sprzedać w najbliższym czasie to mogłaby liczyć na co najmniej trzy razy tyle.

***

- Nie zapowiadał się na tak ogromny talent, ale zawsze miał zapał. Do tego potrafił słuchać i chciał się uczyć, a w Lubinie poznał dziewczynę, która pozmieniała jego priorytety - mówią o Krzysztofie Piątku osoby, które go znają.

Serie A. "Krzysztof Piątek przyćmił Cristiano Ronaldo"