Walijczyk w końcówce pierwszej połowy zacz±ł mieć problemy z udem. Po przerwie zmienił go Dani Ceballos, który zdecydowanie ożywił grę ofensywn± Królewskich.

Na pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec Królewskich Julen Lopetegui potwierdził, że zmiana podyktowana była kontuzj± Bale'a. Według serwisu goal.com atakuj±cy ma problem z mię¶niem przywodziciela, a w niedzielę przejdzie dokładniejsze badania.

Real - Atletico. Największy wygrany derbów Madrytu. Dani Ceballos wyważył drzwi do pierwszego składu Królewskich

Najprawdopodobniej Walijczyka ominie starcie Realu z CSKA Moskwa w Lidze Mistrzów oraz ligowa potyczka z Deportivo Alaves.

To kolejny uraz zawodnika wyj¶ciowej jedenastki Królewskich. Wcze¶niej z gry na co najmniej miesi±c wypadł Isco, który w tygodniu przeszedł operację wycięcia wyrostka robaczkowego, oraz Marcelo - Brazylijczyk doznał urazu mię¶nia płaszczkowatego w ¶rodowym meczu z Sevill±, do gry powinien wrócić za około trzy tygodnie.