Andre Silva był wyszydzany po zeszłym sezonie. W barwach Milanu zdobył zaledwie dwie bramki w Serie A. Latem jednak trafił do Sevilli i forma - którą imponował w FC Porto - wróciła. Przed środowym spotkaniem miał na swoim koncie cztery gole w lidze hiszpańskiej. Po meczu z Realem dołożył kolejne dwa trafienie. Pierwszy raz ukuł Królewskich już w 17. minucie. Nie minęło pięć minut i Portugalczyk drugi raz pokonał Thibauta Courtoisa.

Tuż przed końcem pierwszej połowy na 3:0 podwyższył Wissam Ben Yedder. Na początku drugiej odsłony gola strzelił Luka Modrić, ale potem okazało się, że Chorwat był na spalonym, więc arbiter nie uznał tej bramki. Wynik już się nie zmienił. Dla Realu była to pierwsza porażka w tym sezonie. W pozostałych pięciu ligowych meczach wygrali cztery i raz zremisowali. Mają 13 punktów, czyli tyle samo co Barcelona, która nieoczekiwanie przegrała 1:2 z Leganes. Ale to zespół Ernesto Valverde ma lepszy bilans bramkowy i jest liderem ligi. Sevilla zdobyła dziesięć punktów i jest czwarta.



