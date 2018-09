Barcelona rozpoczęła spotkanie zgodnie z planem. Lionel Messi podał do Philippe Coutinho, a ten uderzył efektownie z woleja sprzed pola karnego i "Blaugrana" prowadziła już po 12 minutach.

Kilka minut później Messi trafił w poprzeczkę. Tuż po przerwie na 1:1 po kontrze wyrównał Nabil El Zhar. Kilkanaście sekund później gospodarze wyprowadzili kolejny zabójczy kontratak. Gerard Pique nieudanie interweniował, a gola strzelił Oscar Rodriguez.

Blisko wyrównania w 80. minucie był Coutinho, ale jego uderzenie świetnie obronił Cuellar. I tak sensacja stała się faktem. To było pierwsze zwycięstwo ostatniej (!) drużyny ligi hiszpańskiej - Leganes do tej pory nie wygrało meczu w La Lidze.

Za to Barcelona do tej pory wygrała cztery mecze i jeden zremisowała. Jej wpadkę może wykorzystać Real Madryt. Jeśli co najmniej zremisuje z Sevillą, zostanie nowym liderem. Obecnie obie drużyny mają po 13 pkt.