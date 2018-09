Szef Realu otwarcie przyznał, że Ronaldo jest legendą klubu i w przyszłości z pewnością wróci do Madrytu, choć zapewne już nie w roli piłkarza.

- Gdyby tu dziś był, mocno bym go uściskał. To godny następca Alfredo di Stefano, najlepszy strzelec w historii klubu. Tacy piłkarze jak Cristiano na zawsze pozostaną w serach kibiców z Madrytu, a pamięć o nich będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie. Kiedyś do nas wróci - powiedział w rozmowie z dziennikarzem programu Chiringuito Florentino Perez.

Ronaldo nie pojawił się w poniedziałek w Londynie na gali FIFA The Best, choć był jednym z trzech nominowanych do nagrody najlepszego piłkarza na świecie - ta powędrowała ostatecznie w ręce Luki Modricia.

Portugalczyk Real opuścił latem tego roku po dziewięciu latach spędzonych na Estadio Santiago Bernabeu. Oficjalnie zawodnik transfer do Juventusu tłumaczył potrzebą nowych wyzwań - z Realem czterokrotnie w ostatnich pięciu sezonach wygrał Ligę Mistrzów - jednak za kulisami jako główną przyczynę jego odejścia podaje się konflikt z Florentino Perezem. Działacz miał nie dotrzymać obietnicy dania zawodnikowi podwyżki, jaką złożył po finale LM w 2017 roku.

