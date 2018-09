Mariano wrócił do Realu Madryt latem. Królewscy, którzy rok temu sprzedali napastnika do Lyonu, zdecydowali się odkupić go od francuskiego klubu. Na swój pierwszy mecz pod wodza Julena Lopeteguiego atakujący musiał poczekać blisko trzy tygodnie, ale kiedy już pojawił się na murawie, od razu pokazał, że może być bardzo ważnym punktem zespołu w sezonie 2018/2019. W środę w starciu z Romą wszedł na boisko w drugiej połowie i cudownym uderzeniem w samo okienko ustalił wynik spotkania na 3:0.

Po meczu w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że dobrą grą chce zapracować na powołanie do reprezentacji Hiszpanii: - Mam nadzieję, że zagram w kadrze. Marzy mi się powołanie od Luisa Enrique.

Matka urodzonego w Barcelonie zawodnika pochodzi z Dominikany, dlatego też w marcu 2013 roku Diaz zagrał w meczu towarzyskim reprezentacji tego kraju przeciwko Haiti (3:1). Mimo to Mariano wciąż ma szansę na grę dla Hiszpanii. Zgodnie z przepisami tylko występ w meczu o punkty oficjalnie zamyka piłkarzowi drogę do zmiany reprezentacji.

Mariano ma za sobą wyśmienity sezon w barwach Olympique Lyon. W 48 meczach napastnik zdobył 21 bramek. W Realu będzie zmiennikiem Karima Benzemy.

